Przed Katarzyną Skrzynecką trudny czas. Aktorka tęskni za zmarłym ojcem

"Są już razem, Tatul, Mama, Stryj - ukochany Brat Bliźniak. Nie napiszę nic więcej, bo to, co najważniejsze, mówi się swoim bliskim z serca w serce, z oczu w oczy, z serca i czułych myśli do nieba, a oni i tak to słyszą, i wiedzą" - napisała po śmierci Włodzimierza Skrzyneckiego jurorka znana z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".