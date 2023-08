Katarzyna Skrzynecka prostuje medialne doniesienia. Tłumaczy, co będzie robić w nowej stacji

We wspomnianej publikacji pisano, że Skrzynecka i Gąsowski zostali gospodarzami nowego rozrywkowego show, w którym prezentować się będą rodzimi twórcy sceny kabaretowej. Wygląda jednak na to, że te informacje nie do końca mają pokrycie w rzeczywistości, a sprawę postanowiła uściślić sama aktorka.