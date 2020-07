Podliczyła wydatki. Mówi o problemach finansowych przez pandemię

Pandemia wykańczała jeszcze do niedawna wiele biznesów. Choć niektórzy próbowali się prześcigać w tym, kto ma gorzej, kryzys dotknął różne branże, różne grupy społeczne. Swoje cierpieli też artyści, dla których praca np. przy serialu czy w teatrze była jedynym źródłem dochodu. Swoje do dyskusji włożyła teraz Katarzyna Skrzynecka .

Pisaliśmy wam, że na plan "Twoja twarz brzmi znajomo" wróciły gwiazdy show. Produkcja zdecydowała o powrocie do pracy, by dokończyć 13. edycję programu.

Teraz zdjęciem zza kulis show podzieliła się Katarzyna Skrzynecka. Poinformowała, że brała udział w zebraniu, podczas którego szkolono ekipę "TTBZ" z nowych zasad bezpieczeństwa i możliwości przyszłego powrotu do pracy.

Skrzynecka wykorzystała okazję, by zwrócić uwagę, na trudną sytuację, w jakiej znaleźli się artyści. Punktuje, że pracownicy teatrów będą "zamrożeni" jeszcze do września, jeśli nic się nie zmieni w związku z pandemią.

"Pomocna ekonomiczna tarcza covid19, (szczęście, że w ogóle jest) to 2080 zł, gdy same miesięczne opłaty mieszkaniowe to np. 1300, szkoła i kształcenie dziecka 1600 zł... zatem większość z nas żyje i tak w ujemnym bilansie" - zwraca uwagę.