Katarzyna Skrzynecka o zawieszeniu "Twoja twarz brzmi znajomo": "Najważniejsze jest zdrowie"

Polsat wprowadził środki ostrożności w obliczu stanu zagrożenia epidemiologicznego. W trosce o zdrowie ekipy pracującej przy show i publiczności biorącej w nim udział, przesuwa "Twoja twarz brzmi znajomo" z wiosennej ramówki do jesiennej. Obszerny wpis o decyzji stacji zamieściła w mediach społecznościowych Katarzyna Skrzynecka.

Podobne decyzje podjęto względem nowego muzycznego talent show "The Four", jak i popularnego "Twoja twarz brzmi znajomo" . Choć w przypadku tego programu odcinki są realizowane z wyprzedzeniem, odpowiednio wcześniej przed emisją, produkcja w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo ekipy i zasiadającej w każdym odcinku publiczności zdecydowała o zawieszeniu nagrań.

Dodała także, że chociaż produkcja ma jeszcze materiał w zanadrzu, program został zawieszony już w tym momencie. "Niestety kolejny, zrealizowany już odcinek może zostać wyemitowany dopiero we wrześniu... gdy - mamy nadzieję - powrócimy na antenę jako 13. edycja jesienna... Póki co, nie możemy realizować kolejnych odcinków tej edycji, nawet bez udziału publiczności w studio, ponieważ sama ekipa wspaniałych twórców tego niezwykłego show, to ponad 150 osób! Najważniejsze jest zdrowie, którego i państwu, i sobie życzymy! Do zobaczenia w @twojatwarzbrzmiznajomo jak świat wróci do normy...." - dodała.