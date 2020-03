Katarzyna Skrzynecka o kwarantannie. "Nie mamy czasu się nudzić"

Trwa zarządzona przez władze domowa kwarantanna w związku z pandemią koronawirusa. Nadzwyczajna sytuacja wymusiła wdrożenie podwyższonych środków ostrożności i dostosowania życia do nowych, tymczasowych warunków. Znani i lubiani zachęcają fanów do pozostawania w domach. Niektórzy z nich dzielą się też radami, jak przetrwać ten trudny czas.

Do tego grona dołączyła Katarzyna Skrzynecka. Aktorka była jedną z osób informujących o zawieszeniu realizacji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" i przeniesienia emisji na jesień .

"Mamy nadzieję - powrócimy na antenę jako 13. edycja jesienna... Póki co, nie możemy realizować kolejnych odcinków tej edycji, nawet bez udziału publiczności w studio, ponieważ sama ekipa wspaniałych twórców tego niezwykłego show, to ponad 150 osób! Najważniejsze jest zdrowie, którego i państwu, i sobie życzymy!", pisała w komunikacie na Instagramie jurorka.

Skrzynecka jest znana z tego, że utrzymuje bliski kontakt z fanami. To tam przekazuje im najważniejsze informacje związane z jej pracą i dzieli się radami. Tym razem zdecydowała się opowiedzieć, jak spędza z rodziną czas kwarantanny. Jak się okazuje, o nudzie nie ma tu mowy.

Aktorka przyznała, że czas spędzany w domu jest bardzo produktywny. Nawet bardziej, niż by się tego spodziewała. "Po ponad 2 tygodniach z rodziną w domu, wciąż zastanawiamy się, o czym ludzie piszą "jak zabić nudę" itp...??? Kiedy mają czas tak się ze sobą nudzić?? My nie mamy czasu się nudzić!!!! I nie tracimy tego czasu również na "przesiadywanie" w social mediach. Przeciwnie! Uczymy się online i z książek z dzieckiem, pomagamy, robimy lekcje wspólnie, pomagamy seniorom, porządkujemy RAZEM dom, setki fajnych i pożytecznych rzeczy..." wyliczyła we wpisie.