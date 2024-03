Katarzyna Grochola ma pomysł na refendum aborcyjne. Tylko dla kobiet

- Żadna kobieta nie żąda i nie marzy o tym, żeby być skrobana. Natomiast ochrona poczętego dziecka to są badania prenatalne, to jest pomoc kobiecie w podjęciu okropnej decyzji, jeżeli się okazuje, że to coś, co ma serce, nie ma mózgu, nie ma rąk, nie ma nóg, umrze, może umrzeć jej w brzuchu. To jest trauma, której ci ludzie jakoś kompletnie nie rozumieją - mówiła w "Newsroomie" Wirtualnej Polski.