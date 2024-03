Katarzyna Dowbor wyszła za mąż tydzień po maturze. Kim jest ojciec Macieja Dowbora?

Katarzyna Dowbor opisała mężczyzn swojego życia w książce o tym samym tytule wydanej w 2013 roku. To właśnie na łamach tego pamiętnika znana prezenterka, która po ponad 10 latach znów gości na antenie TVP2, wraca do czasów młodości spędzonych w Toruniu. To właśnie tam, jeszcze w liceum, poznała starszego o cztery lata studenta matematyki, Piotra Dowbora, za którego wyszła tydzień po maturze.