Katarzyna Dowbor nabija się z Miszczaka. "To dlatego zwalnia ludzi"

"Moje śledztwo ukończone. Znam powód zwolnień dokonanych przez Edwarda! Pojechałem, sprawdziłem, na trasie przed Polsatem stoi ten znak drogowy! Gdyby nie on, Kasia Dowbor, Mateusz Gessler by pracowali" - nabijał się Majewski po fali zwolnień w Polsacie, pokazując zdjęcie Miszczaka i znaku drogowego z hasłem "Zwolnij". Najwyraźniej Katarzynie Dowbor bardzo przypadł do gustu ten żart.