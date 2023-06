Katarzyna Dowbor ma plany na przyszłość. Nie wybiera się na emeryturę

Jedno jest pewne – Katarzyna Dowbor, która już pobiera emeryturę (w marcu skończyła 64 lata), "nie chce zasiedzieć się w domu i guśnieć". - Chcę pobyć z dziećmi, z wnukami, robić to, na co nie miała czasu przez te dziesięć lat - mówiła prezenterka. - Może w końcu zrobię remont w swoim domu. Zrobiłam już porządki w garażu, pomalowałam płot. I nie ukrywam, że sprawia mi to wielką radość - wyznała.