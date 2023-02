Katarzyna Dowbor kibicowała Jannowi w preselekcjach do Eurowizji. "Powinien wygrać"

Jan Rozmanowski z Garwolina, swoim muzycznym fanom znany po prostu jako Jann, zajął drugie miejsce w krajowych preselekcjach do 67. Konkursu Piosenki Eurowizji. Choć ten wynik to niewątpliwie ogromny sukces nieznanego szerzej 23-latka, a jego występ na scenie TVP odbił się w mediach społecznościowych szerokim echem, to nie on pojedzie do Liverpoolu.