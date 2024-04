Katarzyna Cichopek nie ma dyplomu aktorki. Wyuczony zawód na nic się nie przydał

Cichopek jest najlepiej znana jako Kinga Zduńska z "M jak miłość", ale ma też na swoim koncie role w takich produkcjach jak "Dziki", "I kto tu rządzi?", "Daleko od noszy", "Agentki", "Tancerze", "Wkręceni 2". Pierwsze kroki stawiała już jako mała dziewczynka, gdy uczęszczała do kółka teatralnego Haliny i Jana Machulskich, działającego przy Teatrze Ochoty w Warszawie. Później wygrała casting do serialu "Boża podszewka", jednak reżyserka Izabella Cywińska zrezygnowała z niej przez warunki fizyczne. Nastoletnia Kasia miała bowiem zbyt duży biust do roli, którą miała też grać Jolanta Fraszyńska (jako starsza "wersja").