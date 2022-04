Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski z nową pracą. Spore zaskoczenie!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie mają ostatnio lekkiego życia. Nie dość, że podejrzewa się ich o romans, to jeszcze do sieci wyciekło nagranie z ich prywatnej rozmowy. Z tego powodu zaczęto plotkować, że ich przyszłość w TVP może być niepewna. Nic z tych rzeczy. Okazuje się, że już niebawem oboje poprowadzą wielką imprezę. O co chodzi?