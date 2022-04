"Miasto kobiet": Olga Legosz skrytykowała Marcina Hakiela za wywiad w programie TVN Style

To tam padła wyraźna sugestia tancerza, że Katarzyna Cichopek zostawiła go dla innego mężczyzny. Parafrazując jego słowa, wolność, której domagała się prezenterka, okazała się mieć konkretne imię. Po tych rewelacjach w sieci zawrzało, a na gwiazdę TVP wylała się w mediach społecznościowych lawina krytyki. Ta ostania nie ominęła także samego Hakiela, jak i Aleksandry Kwaśniewskiej, za to, że dała się wciągnąć w publiczne pranie brudów celebryckiej pary.