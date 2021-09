Katarzyna Bosacka pokazała etykietę. "Jeżą się włosy na głowie"

Katarzyna Bosacka od lat pokazuje Polakom, co kryje się składzie popularnych produktów żywnościowych dostępnych w sklepach. Wielokrotnie obnażała sztuczki producentów, którzy pod atrakcyjną etykietą i wbrew zapewnieniom, często wkładają nie to, do czego się zobowiązali. Najpierw edukowała Polaków w programie "Wiem, co jem", a od jakiegoś czasu w "MądrzeJEMY". W połowie września na antenie TVN pojawił się drugi sezon programu, w którym Bosacka stara się zmienić niezdrowe nawyki żywieniowe uczestników.