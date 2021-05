Katarzyna Bosacka ocenia lody Ekipy Friza: "Są po prostu kiepskie"

"Nie wiem, kim jest Ekipa, ale wiem, że ich lody są po prostu kiepskie. Mają długi skład - prawie trzydzieści składników. Na pierwszym miejscu jest woda, czyli głównie za nią płacimy. Oprócz cukru jest w nich bardziej niezdrowy syrop glukozowy. Jest karagen E407a (przetworzone wodotosty morskie z gatunku Euchema), co do którego są wątpliwości w świecie naukowym, czy powinien być podawany dzieciom. Jest sporo jeszcze innych zagęstników. Liczne emulgatory, są sztuczne aromaty. Ze względu na sporą zawartość mleka w proszku i laktozy, lody nie nadają się dla tych, co laktozy nie tolerują. Plus za naturalne barwniki" - tłumaczy dziennikarka.