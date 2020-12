Ma znanego męża. Mało kto wiedział, że są małżeństwem

Katarzyna Bosacka kojarzona jest głównie z programami "Wiem, co jem", "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" oraz "MądrzeJEMY". Pogromczyni mitów i konsumpcyjnych "oszustw" pokazuje, jak świadomie robić zakupy i odżywiać się z głową. I choć widzowie pokochali jej telewizyjne wcielenie, mało kto wiedział, jak wygląda życie prywatne dziennikarki. Wszystko dlatego, że prezenterka unika spacerów po czerwonym dywanie, pozowania na okładkach kolorowych pism i nie umawia się z paparazzi na "spontaniczne" sesje zdjęciowe. Na próżno szukać też miłosnych skandali z jej udziałem.