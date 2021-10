Kasia Łaska nie ma sobie równych. "Były ciary!"

- Co to był za występ! Było przepięknie, romantycznie, słodko! Wręcz musicalowo! Wizualnie wyglądasz świetnie, a do tego wokal to jest jeden do jednego! Genialnie zaśpiewane. Były ciary! Naprawdę! Po prostu w każdym szczególe, w każdym dźwięku, w ekspresji, mimice, jakbym oglądała klip – wyznała Katarzyna Skrzynecka.