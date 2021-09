Sławomir jurorem "Twoja twarz brzmi znajomo". Nieoczekiwana zmiana w show

Fani programu mogą być jednak spokojni. Sławomir Zapała będzie pełnił wyłącznie rolę jurora rezerwowego. Dołączył do Katarzyny Skrzyneckiej, Michała Wiśniewskiego i Gromeego, ale tylko po to, by zastąpić Małgorzatę Walewską. Jak się okazuje, w momencie nagrania czwartego odcinka była w Nowym Sączu na Międzytargowym Festiwalu i Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari gdzie pełniła rolę dyrektora Artystycznego.