"Ślub od pierwszego wejrzenia". To już koniec. Kolejny rozwód w show TVN

"Ślub od pierwszego wejrzenia" ma być eksperymentem społecznym. Dwójka obcych sobie ludzi zostaje połączona w parę na podstawie swoich typów osobowości i bierze ślub. Mają miesiąc na to, by się poznać i zdecydować, czy trwają w tym związku, czy jednak decydują na rozwód. Oczywiście po kilku polskich edycjach formatu niemal wszystkie śluby zakończyły się rozwodem. Do tego grona dołączyli właśnie Kasia i Paweł.