Kasia Glinka zirytowała się na internetowego hejtera. Opublikowała zdjęcie w bieliźnie i mu odpowiedziała

"No ale żebyś mi Zdzisiek w moim własnym domu mówił jak mam wyglądać, ubierać się i w czym chodzić - no to tu Kochanieńki troszkę przesadziłeś. Otóż mój Drogi czasy oczekiwania ZDZISKA, HEŃKA, TOMKA i każdego człowieka względem mojego wyglądu, prowadzenia się, ubierania, bycia poprawną i miłą MINĘŁY. Trochę późno muszę przyznać, bo dopiero po czterdziestce. Ale za to NA DOBRE! I we własnym domu będę chodziła w szpilkach, mini, stroju kąpielowym i co mi tam jeszcze fantazja podpowie - wiesz dlaczego??? BO TAAAAKKKKKK MI SIĘ CHCCCEEE! - podsumowała 45-letnia gwiazda.