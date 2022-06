Kasia Cichopek zeszczuplała. O idealną figurę walczy od kilkunastu miesięcy

Kasia zaczyna od śniadania, które składa się z naturalnego jogurtu z musli i owocami. Na drugie śniadanie je zupę warzywną, np. z dyni. Na obiad - kurczaka albo rybę i do wyboru - ryż lub kaszę. No i oczywiście dużo warzyw. Podwieczorek to okazja, żeby spałaszować galaretkę, kisiel lub budyń. Kolacja jest ascetyczna. Kasia je dwie, małe kanapki z ciemnego pieczywa, posmarowane pastą z makreli lub jajek. No i warzywa.