U Cichopek nie będzie świąt na bogato. "W tym roku to jest duży problem"

Kasia Cichopek już szykuje się do świąt. W sieci pokazała, jak piecze i ozdabia pierniczki, oczywiście razem z dziećmi. Pochwaliła się też ujęciem, do którego pozowała z mężem Marcinem Hakielem. Oboje mieli na sobie zabawne opaski utrzymane w bożonarodzeniowym klimacie. Przebrania elfów skłoniły ich fanów do dyskusji o prezentach. Teraz jednak okazuje się, że te dla Cichopek wcale nie są aż tak ważne. Aktorka i jej mąż jak co roku podarują coś tylko sobie i swoim dzieciom. Nie będzie więc zbędnego przesytu. Jest jednak kłopot - zakochani nie mają pojęcia, co sobie kupić.