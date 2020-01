Karolina Plachimowicz żali się na Instagramie: "Nikt we mnie nie wierzył"

Karolina Plachimowicz, była uczestniczka "Projekt Lady", pożaliła się na Instagramie, że nikt jej nie wspierał w dzieciństwie.

Później przyznała publicznie, że zarabiała na życie jako prostytutka. Od tej pory jej popularność wzrosła, a Plachimowicz dba o to, by raczyć swoich fanów szczegółami ze swojego życia. A to obfituje w liczne dramaty i załamania nerwowe .

Tym razem Plachimowicz wyznała, że nikt jej w życiu nie wspierał. Na Instagramie napisała: "Od zawsze nikt we mnie nie wierzył . […] Niestety, rodzina czasami nieświadomie podcina skrzydła, zabierając wiarę we własne możliwości. Od dziecka spotykała mnie wyłącznie krytyka, która nie jest łatwa do przyjęcia, nawet jeśli się jej spodziewamy. Z mojego domu nie wyniosłam dobrego obrazu samej siebie, od zawsze czułam się gorsza od innych ludzi. Nie potrafię panować nad złością i często wybucham bez powodu. Moje życie to wieczny chaos i walka o lepsze jutro".