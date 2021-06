Karolina Pisarek pozuje w bikini. Mówi, że jest w nim ukryty przekaz

Karolina Pisarek jest jedną z niewielu uczestniczek "Top Model", które po zakończeniu programu odnajdują się w świecie show-biznesu i rzeczywiście pracują jako modelki. 23-latka jest przy tym bardzo wdzięczna za to, co ją w życiu spotkało. I przekonuje, że jej fotka w bikini to coś więcej niż zwykłe zdjęcie.