Karolina Pisarek pluskała się w morzu. Nagle zmiotła ją fala

Wszystko wskazuje jednak na to, że dalsza część wakacji przebiega bez większych problemów. Pisarek pochwaliła się nagraniem z plaży, na którym postanowiła zdobyć się na odrobinę autentyczności. Celebrytka chciała porównać to, co publikuje się na Instagramie z tym, jak wygląda rzeczywistość, wykorzystując słynny opis "Instagram vs reality".