Magda Stępień pokazała zdjęcie synka. "To tego dnia odebrałam wyniki Oliwierka"

Nie bez powodu postanowiła wyciągnąć historię na światło dzienne. "Dzisiaj wspominam ten dzień publicznie, aby przestrzec wszystkich rodziców do tego, aby wykonywali rutynowe badania krwi swoich dzieci oraz nie zapominali o profilaktycznym badaniu siebie. Moja historia pokazała jak wielkim i nieprzewidywalnym przeciwnikiem jest rak, że tak naprawdę może on dotknąć każdego niespodziewanie. Nie chodzi o to aby żyć w ciągłym lęku i codziennie martwić się o zdrowie swoje i zdrowie najbliższych - ale żyć w świadomości, że ta choroba jest, istnieje, była i będzie. Dlatego dbajmy o swoje zdrowie, dbajmy o regularne badania i nie bójmy się" - podkreśliła Stępień.