Karolina Pisarek o "Ameryce Express": "Płakałam całą noc"

Mimo to udało im się dotrzeć do punktu kontrolnego jako drugiej – po braciach Collins – parze. Tam czekało na nie zadanie matematyczne, z którym poradziły sobie lepiej niż ich rywale.

"Dalej nie mogę w to uwierzyć, że dotrwałyśmy do finałowego odcinka programu. Ta przygoda jest jedną z najbardziej ekstremalnych i ekscytujących przygód w moim życiu! Wczesne wstawanie, wyścig i do tego te zadania! Cholernie ciężka praca i nerwy! Wystarczy spojrzeć na ramię @gajapowerbank, gdzie możecie zauważyć mnóstwo siniaków. Ale to wszystko daje tyle szczęścia i motywacji! Przepłakałam całą noc. Tyle emocji! Cieszę się, że możemy Wam pokazać, że mimo że jesteśmy drobnymi kobietami, to siłą, determinacją, wspólną pracą i przyjaźnią można wszystko!"