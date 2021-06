Karolina Pajączkowska na jachcie. Chwali się zgrabnymi nogami

Inna sprawa, że TVP rzeczywiście skupia kobiety, które startowały w przeszłości w konkursach piękności. Izabella Krzan to Miss Polonia 2016, Marcelina Zawadzka Miss Polonia 2011. Pajączkowska z kolei reprezentowała Polskę 10 lat temu na wyborach Miss Intercontinental, a w 2012 na Miss Exclusive of the World. Jej kobiecy wizerunek ma zarówno gorących zwolenników, jak i przeciwników, a ona sama lubi go podkreślać niemal na każdym kroku.