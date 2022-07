Karolina Korwin-Piotrowska ujawnia mobbing w pismach kobiecych. "Krwi koryto"

- Mobbing to choroba totalna. To choroba całego systemu prasowego w Polsce. Jeśli chodzi o media, tym bardziej potworna, że ja opisuję rzeczywistość pism kobiecych "eleganckich". Tych, które na okładkach opowiadają o siostrzeństwie, równości, feminizmie i prawach człowieka. A tak naprawdę to "krwi koryto" - powiedziała Korwin-Piotrowska w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.