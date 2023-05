Karolina Korwin-Piotrowska dobitnie o słowach Krzysztofa Daukszewicza. Satyryk pod ostrzałem

W poniedziałkowym wydaniu "Szkła kontaktowego" w TVN24 ostatnim punktem programu był materiał, w którym podsumowano, m.in. transfobiczne wypowiedzi polityków Zjednocznej Prawicy. Dawali oni do zrozumienia, że transseksualizm jest tak naprawdę fanaberią. Na zakończenie, przechodząc do zapowiedzi magazynu "Dzień po dniu" przez Piotra Jaconia, Krzysztof Daukszewicz rzucił w eter pytanie: "A jakiej płci on dzisiaj jest?".