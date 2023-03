Karolina Gilon odsłania tatuaże. Pozuje w czarnym body

W 2015 r. Karolina Gilon wzięła udział w piątym sezonie "Top Model" co przyniosło jej ogromną popularność, ponieważ z show odpadła tuż przed finałem. To otworzyło jej drzwi do kariery do telewizji. Najpierw przez kilka lat współpracowała z TTV, gdzie prowadziła program "Druga twarz". Od 2019 r. współpracuje z Polsatem, gdzie uzyskała już status gwiazdy.