Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podjął życiową decyzję. Namawia innych, aby też się odważyli

"Wiecie, co jest fajnego w byciu singlem? Fajne jest to, że z niczego przed nikim nie musicie się tłumaczyć. Że nikt od was niczego nie oczekuje, że do nikogo nie musicie się dostosowywać. (...) Tylko przychodzi taki moment, że chcielibyście czegoś innego. Czyjejś troski. Uwagi. Zainteresowania. (...) Ktoś kiedyś powiedział nam, że bycie singlem daje możliwości. A ja uważam, że ogranicza. Będąc z kimś, masz prawo zdecydować, czy chcesz coś robić we dwoje, czy jednak wolisz sam. Jeśli nie ma nikogo obok, wybór nagle znika. (...) Kiedy będziesz mieć gorszy dzień, nikt nie zapyta, dlaczego. Bo nikt się o ciebie nie troszczy. Nikomu na tobie nie zależy. (...) Dlatego czasem, zamiast myśleć, jak wiele ci daje życie bez związku, pomyśl, jak wiele ci ono zabiera" - ocenił Karol Maciesz.