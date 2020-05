Karol Strasburger zdradził, jak będzie wyglądać nowa "Familiada"

Karol Strasburger zdradził, na czym polegać będą owe zmiany. W rozmowie z "Twoim imperium" powiedział: - Zmieni się forma programu. Regulamin dostosowano do zaleceń sanitarnych: wystąpi mniej uczestników, będą oni stać dalej od siebie. Ponadto program będzie realizowany bez udziału publiczności. To duża strata dla telewidzów, bo będzie mniej refleksyjnie. Ale najważniejsze, że wszystko powoli wraca do normy.