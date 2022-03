Karmią nie tylko zupą, ale i nadzieją. Wydają tysiące ciepłych posiłków dla uciekających przed wojną

To była szybka decyzja. Kacper Salzman (twórca projektu Grill Bastard, prowadzący program "Prosto z Grilla" na WP TV) kilka dni po wybuchu wojny w Ukrainie po prostu spakował swoje grille do auta, zrobił zakupy i z pomocą przyjaciela, szefa kuchni Julka Karewicza, ustawił stanowisko grillowe na parkingu szkoły. Miejsce pomogło zorganizować kierownictwo punktu, okoliczni mieszkańcy, wolontariusze. Od tej chwili kuchnia działa non stop. Dzień i noc.