Kariera w cieniu tragedii. Nie żyje Miriam Aleksandrowicz

Działania śledczych na miejscu zbrodni

Na miejscu śledczy znaleźli wiele odcisków palców, a w sypialni, w której znaleziono matkę ofiary, znaleziono również niedopałki papierosów. Niektóre z nich miały na sobie ślady szminki. Było to o tyle dziwne, gdyż według Miriam, w jej domu ani matka, ani babcia nie stosowały makijażu. Może to wskazywać, iż jednym ze sprawców była kobieta.





Na podstawie zebranego materiału dowodowego śledczy ustalili, że sprawcy dostali się do mieszkania przez okno, w środku nocy. Na miejscu doszło do szamotaniny między włamywaczami a matką Miriam, w wyniku której jeden ze sprawców miał zostać ranny. Na nic się to jednak zdało, bandyci nadal pozostawali nieuchwytni.





W całej tej sprawie uwagę przykuwa sylwetka tajemniczego mężczyzny, blondyna ubranego w kamizelkę jeansową, kulejący na lewą nogę, który zawsze pojawiał się w okolicach miejsc zbrodni, jak gdyby obserwował potencjalne ofiary. Być może jest to jeden ze sprawców tych strasznych czynów.