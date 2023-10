Kandydatka Artura z "Rolnik szuka żony" to żadna szara myszka, a gwiazda kabaretu

Choć w liście do rolnika, opatrzonym imponującymi zdjęciami zapewniała, że nie tylko atrakcyjny wygląd jest jej atutem, to bohater 10. edycji programu TVP ostatecznie nie uległ jej urokowi, wyraźnie rozczarowany m.in. rozbieżnością między tym, jak dziewczyna prezentowała się na zdjęciach, a tym, jak wyglądała podczas spotkania twarzą w twarz. Parę chwil w programie TVP wystarczyło jednak, by interesującej urody mieszkankę Kielc prześwietliły tabloidy. Czego się dowiedziały?