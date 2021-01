Kammel pokazał stare zdjęcie z ojcem. "Wynalazł pan dzióbek"

To postać niezwykle aktywna także w mediach społecznościowych. Publikuje posty nawet w przerwie "Pytania na śniadanie". Na jego profilu roi się od bardzo różnych treści – od poważniejszych po bardziej humorystyczne. Kammel co jakiś czas wrzuca też zdjęcia ze swoją rodziną, zwłaszcza z ojcem, Christianem Kammelem.

Tomasz Kammel stanął w obronie społeczności LGBT

Na najnowszym poście Kammela na Instagramie widzimy go właśnie z ojcem. Gwiazdor wygrzebał zdjęcie sprzed 35 lat i przy okazji spytał internautów o to, czy widzą podobieństwo między nim a ojcem. "No to jak daleko pada jabłko od jabłoni? Podobny czy niepodobny?" – napisał.