Kammel gwiazdą TVP. Poprowadzi nowy program

Program oparty jest na formacie "Who knew?" firmy FremantleMedia, która tak przedstawia tę produkcję: "Co robią wydry morskie, kiedy śpią? Co może obrać czosnek w kilka sekund? To tylko niektóre z nietypowych pytań zadawanych w tym niecodziennym teleturnieju. Jest zabawny, wciągający, łatwy do naśladowania i daje obietnicę, że z każdego odcinka wyniesiesz coś zupełnie nowego".