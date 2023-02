Kamila z "Rolnik szuka żony" świętowała urodziny. Ze Stanisławem u boku

Kamila Boś wzięła udział w 8. edycji programu "Rolnik szuka żony". Atrakcyjna i dobrze sytuowana rolniczka razem z rodziną prowadzi hodowlę pieczarek. Dostała rekordową liczbę listów od kandydatów do jej ręki, ale żaden nie spełnił jej oczekiwań. Jej wysokie wymagania co do potencjalnych partnerów nie przysporzyły jej fanów wśród widzów.