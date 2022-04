Kamila z "Rolnik szuka żony" pokazała chłopaka. To znany aktor

Przypomnijmy, że w programie Kamila zaprosiła do swojego domu trzech mężczyzna, ale ostatecznie z żadnym z nich nie chciała układać sobie przyszłości. Po zakończeniu nagrań wdała się w krótki romans, ale to też nie było to. Wielu widzów zarzucało Kamili, że jest zbyt wybredna i stawia wymagania niemożliwe do spełnienia. Ona podkreślała, że to nie jej wina, kiedy jest bardziej zaradna od mężczyzny, który chce ją zdobyć. I woli być singielką niż budować taki związek na siłę.