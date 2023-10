Kamila z "Rolnik szuka żony" opala swoje wdzięki. Nie boi się powiedzieć, gdzie jest

Z podobnym problemem przez długie lata borykał się Robert Janowski, którego nękała kobieta przekonana, że to ona powinna być z artystą, a nie jego żona. Dochodziło do śledzenia, nachodzenia, nawet ataków. Stalkerka była w szpitalu i więzieniu, ale po wyjściu wracała do nękania. Ostatnio Janowski ogłosił, że jego dręczycielka ponownie jest w zamknięciu, a on i jego żona mogą odetchnąć.