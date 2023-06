Kamila z "Rolnik szuka żony" na izbie przyjęć. "Zdążyła krew polecieć"

Można było ją także zobaczyć w innych programach publicznego nadawcy. Mowa m.in. o teleturnieju "Jaka to melodia?" czy "Pytaniu na śniadanie". Zdarzało się też, że zapraszała telewizyjne kamery do siebie. Obecnie, poza własnym biznesem, działa jako influencerka. Jej profil na Instagramie, na którym publikuje kadry ze swojego życia, obserwuje 168 tys. osób, więc zdecydowanie ma do kogo kierować treści.