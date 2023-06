Elżbieta Czabator z "Rolnik szuka żony" pęka z dumy. Pochwaliła się zdjęciami ze ślubu córki

Jak doskonale pamiętają widzowie, mieszkająca w Grabkowie (województwo świętokrzyskie) rolniczka zgłosiła się do programu pod wpływem swojej młodszej córki Wiktorii. To ona namówiła przebojową właścicielkę plantacji truskawek do wysłania zgłoszenia, za co do dziś jest jej wdzięczna.