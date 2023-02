Kamila Kamińska wylądowała w szpitalu. Przez wypadek może stracić sporo pieniędzy

Kamila Kamińska to aktorka znana z takich produkcji jak "Barwy szczęścia", "Diagnoza", "M jak miłość" czy "Listy do M 3". Na planie serialu TVN "Zakochani po uszy" poznała życiowego partnera, któremu w maju 2021 r. urodziła dziecko. Ostatnio Kamińska odliczała dni do wyjazdu na narty, ale plany pokrzyżowało złamanie stopy.