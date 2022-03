Kamila Kamińska poszła z niemowlakiem na imprezę do teatru. Cały czas zasłaniała główkę

Kamila Kamińska i Michał Meyer od maja zeszłego roku poznają uroki życia młodych rodziców. Aktorska para nie rezygnuje przy tym ze spotkań towarzyskich przy blasku fleszy. Młoda mama zabrała ostatnio córeczkę w nosidełku na imprezę do teatru i choć sama chętnie pozowała do zdjęć, to zadbała o prywatność niemowlaka.