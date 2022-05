Kamila Kamińska dostawała pogróżki w internecie. Znalazła na nie sposób

- Czasami ludzie nie są świadomi, że coś takiego rzucą, w stylu: "Nie dasz rady" albo "Jesteś brzydka". Można rzucić sobie takie słowa, a nie wiadomo, dlaczego nagle cię to kłuje. Mnie to motywowało: "Ja nie dam rady? Oczywiście, że dam radę". Ale może być gorszy dzień i może cię to zdołować czy jakiś krytyk wewnętrzny się uruchamia i słyszysz ten głos wewnętrzny coraz częściej. Wydaje mi się, że my jesteśmy też sami dla siebie takimi krytykami, to sprawia, że czujemy się niewystarczające.