Kamil nie wytrzymał. Widzom "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poszło w pięty

"Zaplanowaliśmy go wspólnie z naszymi rodzinami, z przyjaciółmi, ponieważ chcieliśmy przeżyć to jeszcze raz. Ale że stało się między nami tak, jak się stało, że się rozstaliśmy i to nie jest żaden 'fejk', podjęliśmy po prostu decyzję, że jak normalni ludzie pojedziemy ten ostatni raz i po prostu spotkamy się ze wszystkimi" – napisała Iza.