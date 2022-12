Kamil Jachyra wygrał "Szanę na sukces". 15-latek wystąpi w Opolu

Kamil Jachyra to 15-latek z Mielca, który wokalne szlify zdobywał w lokalnym zespole Summer Voice. W listopadzie wystąpił w "Szansie na sukces", czym zapewnił sobie miejsce w finałowym odcinku. 17 grudnia miał do wykonania dwie piosenki, które najbardziej przypadły do gustu głosującym telewidzom.