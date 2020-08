Kamil Durczok ma nową pracę. Prowadzi szkolenia z zakresu kryzysu wizerunkowego

Kamil Durczok , który przez lata cieszył się ogromnym zaufaniem widzów, odszedł ze stacji TVN w atmosferze skandalu. Został oskarżony o molestowanie pracowników. Afera była na tyle poważna, że powołano komisję, która miała wyjaśnić, czy doszło do niewłaściwych zachowań.

W połowie 2019 r. jego nazwisko znów trafiło na pierwsze strony gazet. Durczok, będąc nietrzeźwy, spowodował kolizję. Na Twitterze przyznał się do tego, że ma problemy z alkoholem. "Z tego nigdy się nie wytłumaczę. Choroba alkoholowa to potwór. Jestem alkoholikiem" - napisał. Dodatkowo do mediów wyciekła sprawa sfałszowanego weksla.