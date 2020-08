Kamil Durczok ostro o podwyżkach dla polityków. Tłumaczy się z oglądania TVP

- Jak mowa o tym średnim szczeblu, to przypomniał mi się mój przyjaciel Maciek, który jak patrzy na tego Suskiego, Karskiego, resztę tej PiS-owskiej czeredy, to mówi, że by ich na magazyniera w swojej firmie nie zatrudnił – dodał.

- Lata mi, ile oni zarabiają – podkreślił na koniec. – Ja bym im tę kasę wypłacił za trzy lata z góry. Byleby mi się na oczy nie pokazywali. Tyle że oni do koryta są przyklejeni, tak samo jak do kamer i mikrofonów. I im sama kasa nie wystarcza. Oni się jeszcze muszą ponadymać, powymądrzać, pobełkotać. I dopiero wtedy dochodzą. Do satysfakcji i do pełni swoich marzeń.